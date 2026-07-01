Espírito Santo alcança menor número de homicídios da história para um primeiro semestre e bate recorde mensal

O Espírito Santo atingiu um marco histórico na segurança pública ao contabilizar 360 homicídios no primeiro semestre de 2026. O índice representa uma redução de 7% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram registrados 387 casos. Este é o menor número de assassinatos para os primeiros seis meses do ano desde o início da série histórica, em 1996.

No mês de junho, o Estado registrou 39 homicídios, estabelecendo o menor indicador para um único mês em toda a série de levantamentos. Junho também se destacou pelo resultado na Região Metropolitana, que teve o menor índice mensal de sua história, com 12 homicídios. Além disso, o território capixaba vivenciou dez dias não consecutivos sem qualquer registro de homicídio ou feminicídio.

O governador Ricardo Ferraço atribuiu os dados à eficiência da política de segurança e aos investimentos contínuos no setor. “Tivemos o melhor semestre e o melhor mês desde o início da série histórica, além de dez dias sem qualquer registro de homicídio ou feminicídio em todo o Estado”, afirmou. O chefe do Executivo ressaltou que os avanços decorrem da valorização profissional e de aportes em inteligência, tecnologia, infraestrutura, equipamentos e na integração institucional.

Desempenho por Regiões

A análise regional aponta variações no comportamento dos índices criminais no acumulado do ano:

Região Sul: Obteve o maior destaque com queda de 39,4%, reduzindo os casos de 33 para 20 no primeiro semestre, o que gerou o melhor resultado de sua série histórica.

Região Metropolitana: Apresentou redução de 10,3%, passando de 194 homicídios no primeiro semestre de 2025 para 174 no mesmo período de 2026.

Região Noroeste: Registrou recuo de 8,6%, diminuindo de 58 para 53 ocorrências.

Região Norte: Apresentou uma leve alta de 1,2%, somando um caso a mais do que no primeiro semestre do ano anterior.

Região Serrana: Permanece como ponto de atenção devido a um crescimento de 55,6%, avançando de 18 para 28 homicídios.

Estratégia de Atuação

A redução dos indicadores é reflexo das ações estruturadas pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que atua com estratégias de repressão qualificada, prevenção e fortalecimento das forças policiais com base na análise constante dos dados locais.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, reforçou o caráter contínuo do planejamento. “O resultado histórico alcançado no primeiro semestre e o recorde registrado no mês de junho demonstram que a integração entre as forças de segurança e o investimento permanente em tecnologia, que são as diretrizes do programa Estado Presente, estão produzindo resultados concretos para a população”, pontuou.