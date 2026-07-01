Justiça torna réu homem que confessou decapitar Dante Michelini em Guarapari

A Justiça do Espírito Santo aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Guarapari, e tornou réu William Santos Monzoli pelo assassinato de Dante Brito Michelini, de 75 anos. A decisão, que também decretou a prisão preventiva do acusado a pedido do Ministério Público, foi assinada no dia 9 de abril de 2026.

De acordo com as investigações, o crime foi cometido entre os dias 19 e 20 de janeiro de 2026, no Sítio Pequeira, localizado no bairro Balneário Meaípe, em Guarapari. A vítima, conhecida como “Dantinho”, morava sozinha no local há vários anos e havia sido investigada e absolvida no caso Araceli em 1973. O réu responderá formalmente por homicídio qualificado (com agravante por ser a vítima idosa), ocultação de cadáver, vilipêndio de cadáver, violação de domicílio, dano e por um crime previsto na Lei de Drogas.

Relembre o Caso

O corpo de Dante Michelini foi localizado na tarde do dia 3 de fevereiro de 2026, em avançado estado de decomposição, decapitado e parcialmente carbonizado, dentro da residência do sítio que havia sido destruída por um incêndio. A identificação oficial foi confirmada dois dias depois pela Polícia Científica por meio de exame papiloscópico.

O acusado já se encontrava detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari desde o dia 28 de janeiro por uma acusação de violência doméstica. No dia 11 de fevereiro, ele confessou formalmente o assassinato em depoimento prestado dentro da unidade prisional e indicou a localização da cabeça da vítima. O membro foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros dentro de uma sacola plástica em um canal de Guarapari.

Próximos Passos

O processo judicial encontra-se na fase de análise das questões processuais apresentadas pelas partes. Na sequência, o Judiciário definirá a data para a audiência de instrução, momento em que ocorrerão os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do réu e possíveis diligências complementares. Após a apresentação das alegações finais pelo MPES e pela defesa, o juiz decidirá se William Santos Monzoli será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.