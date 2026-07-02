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Moda com propósito: Apae Guarapari realiza 3ª edição de Outlet Jeans beneficente

A Apae Guarapari promove a terceira edição de seu Outlet Jeans beneficente, uma iniciativa que une a oportunidade de adquirir roupas novas de grandes marcas por valores de fábrica ao apoio a uma causa social. O evento será realizado nos dias 2, 3 e 4 de julho, no posto Guarave, localizado no bairro Muquiçaba.

O atendimento ao público ocorrerá nos seguintes horários:

  • Quinta e sexta-feira: das 9h às 19h

  • Sábado: das 9h às 15h

Parceria e Variedade de Produtos

A ação é fruto de uma parceria direta com uma fábrica de confecções, que propôs o repasse de parte do lucro para a instituição. De acordo com Bethânia Valadão, responsável pela captação de recursos da Apae Guarapari, todos os itens comercializados são novos e vendidos por preços bem mais acessíveis que os de mercado.

Os consumidores encontrarão uma ampla variedade de peças em jeans, incluindo:

  • Calças de diferentes modelos;

  • Jaquetas;

  • Bermudas;

  • Vestidos e macacões (disponíveis conforme a rotatividade do estoque enviado).

Todas as peças já chegam etiquetadas de fábrica, com identificação de cores e valores baseados em uma tabela de preços. As formas de pagamento aceitas serão dinheiro, Pix ou cartão, com a opção de parcelamento em até três vezes.

Apoio aos Assistidos

Mais do que um momento para compras, o evento funciona como uma importante ferramenta de arrecadação financeira para a instituição. A parcela do lucro obtida com as vendas será revertida diretamente para a manutenção das atividades e serviços prestados pela Apae Guarapari.

“Para nós, APAEanos, é uma ação social e financeira que reverte em benefício dos assistidos”, destaca Bethânia Valadão, reforçando a relevância do evento para a sustentabilidade dos atendimentos.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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