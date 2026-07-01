3 anos seguidos no topo: Guarapari mantém Nota A máxima do Tesouro Nacional

Pelo terceiro ano consecutivo, o município de Guarapari conquistou a Nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Com o resultado, a cidade mantém a nota máxima nos exercícios de 2024, 2025 e 2026, consolidando-se entre os municípios brasileiros com melhor desempenho em gestão fiscal e transparência.

Critérios de Avaliação e Desempenho

O reconhecimento baseia-se na qualidade dos dados enviados ao Tesouro Nacional por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). A avaliação considera critérios técnicos rigorosos, tais como:

Consistência dos dados;

Conformidade com as normas da contabilidade pública;

Integração entre informações contábeis e fiscais;

Pontualidade no envio das prestações de contas.

A manutenção da nota máxima é fruto do trabalho técnico contínuo da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFA) no aperfeiçoamento dos processos fiscais e contábeis.

Impacto na Gestão Pública

Na prática, a Nota A atesta que o município atende aos mais elevados padrões de transparência, responsabilidade fiscal e governança. Esse desempenho reforça a credibilidade de Guarapari perante a sociedade, instituições financeiras e órgãos de controle, comprovando o cumprimento rigoroso das normas da STN e o compromisso com a aplicação eficiente dos recursos públicos.

“Conquistar a Nota A pelo terceiro ano consecutivo demonstra a seriedade do trabalho desenvolvido pela equipe da SEMFA e o compromisso da administração municipal com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos”, destacou o Secretário Municipal de Fazenda, Raphael Maleque. Ele completou apontando que o resultado representa respeito ao cidadão e eficiência administrativa.

Com esse resultado, a Prefeitura de Guarapari reforça o compromisso com uma gestão pública moderna, precisa e em total conformidade com a legislação vigente.