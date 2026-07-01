Inscrições para Programa Jovens Valores terminam na tarde desta quarta-feira (01)

Estudantes dos ensinos Médio, Técnico e Superior interessados em disputar vagas de estágio no Programa Jovens Valores têm até as 16h59 desta quarta-feira (1º) para garantir participação na primeira lista de candidatos. Coordenado pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o programa oferece 3.292 vagas em órgãos do Poder Executivo Estadual, das quais mais de 2 mil são destinadas à contratação imediata.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do programa, conforme as regras previstas no edital. Os estudantes que se cadastrarem dentro do prazo integrarão a primeira lista de candidatos, que terá prioridade nos processos seletivos conduzidos pelos órgãos estaduais. Após o encerramento dessa etapa, o sistema continuará recebendo inscrições, mas os novos candidatos passarão a compor uma segunda lista, consultada apenas quando não houver inscritos aptos na relação principal.

As oportunidades abrangem mais de 70 cursos de formação. Entre as áreas com maior demanda estão Administração, Comunicação Social, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Farmácia e Agronomia. Também há vagas para estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, História, Pedagogia e Serviço Social, além de cursos técnicos como Informática, Logística, Marketing, Edificações e Serviços Públicos.

A subgerente de Programas de Estágio e Trainee da Seger, Karla Medeiros, orienta os candidatos a não deixarem a inscrição para os últimos minutos. Segundo ela, além do risco de perder o prazo para integrar a primeira lista, o aumento no número de acessos ao sistema próximo ao encerramento pode provocar dificuldades durante o processo de inscrição.

Outro diferencial do programa é a abrangência territorial. Durante o cadastro, os estudantes podem indicar até cinco municípios onde desejam estagiar, ampliando as possibilidades de encaminhamento para vagas compatíveis com seu perfil.

De acordo com o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, o Programa Jovens Valores fortalece a integração entre a formação acadêmica e as demandas da Administração Pública Estadual. “Ao oferecer oportunidades de estágio em diferentes órgãos e regiões do Estado, o programa contribui para a qualificação dos estudantes e para a formação de profissionais mais preparados para os desafios do mercado de trabalho”, destacou.

Os estagiários selecionados atuarão em jornada de 20 horas semanais e receberão bolsa mensal, além de auxílio-transporte. Os valores da bolsa são de R$ 865,21 para estudantes do Ensino Médio, R$ 937,30 para alunos do Ensino Técnico e R$ 1.081,51 para estudantes do Ensino Superior.

Para participar do Programa Jovens Valores, é necessário ter pelo menos 16 anos de idade, estar regularmente matriculado e frequentando uma instituição de ensino. O edital e outras informações estão disponíveis no portal oficial do programa.