Alerta no litoral: Ciclone extratropical traz mar agitado e ventos de até 70 km/h ao ES

A formação de um ciclone extratropical em alto-mar deve deixar o litoral do Espírito Santo agitado a partir desta quinta-feira (2). Segundo a Climatempo, o fenômeno ganha força entre sexta-feira (3) e sábado (4), período que exige maior atenção devido ao risco para a navegação, a pesca e as atividades de lazer no mar.

O sistema meteorológico está se formando na altura do litoral da Região Sul do país, na retaguarda de uma frente fria. O deslocamento do ciclone pelo oceano provoca o aumento gradual da agitação marítima entre as regiões Sul e Sudeste, com os efeitos avançando diretamente para a costa capixaba.

Ventos Fortes no Litoral

De acordo com as previsões, a intensidade dos ventos deve aumentar significativamente. As rajadas podem variar entre 50 km/h e 70 km/h, atingindo a faixa litorânea que se estende desde o litoral norte de São Paulo até os municípios do sul do Espírito Santo