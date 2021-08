O excelente desempenho dos 78 municípios, em especial, no último sábado (21), Dia D de mobilização, de forma conjunta no esforço de imunizar mais de 200 mil pessoas com 18 anos ou mais colaborou para que o Estado alcançasse, nesta segunda-feira (23), o excelente resultado de 81% da cobertura vacinal da população, com ao menos uma dose contra a Covid-19, segundo dados da Plataforma Vacina e Confia.

O empenho dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde e a participação da população capixaba são os fatores que auxiliam o Espírito Santo no enfrentamento à doença e no alcance da imunização total.

“Com o mutirão de vacinação do último final de semana, o Espírito Santo alcançou a marca de 81% da população adulta vacinada com ao menos uma dose contra a Covid-19. Parabéns, capixabas. Seguiremos juntos lutando pela vida e confiando na ciência”, informou o governador Renato Casagrande, em uma rede social.

A cobertura vacinal é o percentual baseado no número de capixabas acima dos 18 anos que tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, ou seja, a D1, ou dose única, em relação ao número da população vacinável no Estado, segundo dados do Ministério da Saúde, que chega a pouco mais de 3 milhões de pessoas.