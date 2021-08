Já está em vigor a Lei Estadual nº 11.359, de autoria do deputado estadual Marcos Garcia (PV), que prevê a instalação de senhas com sinal sonoro em instituições financeiras no Estado. O objetivo da medida é permitir um atendimento inclusivo às pessoas com deficiência visual. As agências bancárias terão o prazo de 180 dias para se adequar à legislação.

De acordo com o deputado Marcos Garcia, a iniciativa de seu mandato buscou garantir acessibilidade, segurança e autonomia às pessoas com deficiência visual. “A instalação de senhas com sinal sonoro nas instituições bancárias é uma forma de assegurar que direitos fundamentais das pessoas com deficiência visual sejam respeitados”, pontua Marcos Garcia.

A lei prevê ainda que o aviso sonoro deverá estar presente em todos os setores das agências bancárias, não se limitando apenas aos caixas. “Não é raro vermos deficientes visuais precisar de ajuda para saber qual senha foi chamada. A senha sonora é uma medida simples, de baixo custo para as instituições, mas de grande significado para os deficientes visuais”, comemorou Marcos Garcia.