A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira (24), 20 tabletes de cocaína, durante fiscalização, em Cachoeiro de Itapemirim. Os Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização no Km 413 da BR 101, quando abordaram um veículo Etios, com um ocupante.

Durante vistorias, foram encontrados no interior do veículo, 20 tabletes de cocaína, totalizando 21,5 Kg. A droga estava escondida dentro do painel do carro. Estima-se um prejuízo de R $2.580.000,00 ao crime organizado. A ocorrência foi encaminhada a Polícia Federal de Itapemirim.