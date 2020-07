Paulo Poton Coutinho é um nome do qual nós ainda devemos ouvir falar muito. O menino de apenas 8 anos está entre os finalistas para o concurso Beleza Fashion 2020, cuja etapa final seria realizada em novembro de 2020, em Campo Grande – Mato Grosso do Sul, mas deve ser adiada em função da pandemia do coronavírus.

De acordo com a mãe de Paulo, Wellaine Poton, o pequeno se interessou pela carreira das passarelas desde os 3 anos de idade e coleciona alguns títulos. “Ele já ganhou dois Mister Guarapari e Mister Espírito Santo, agora está entre os finalistas para o Miss e Mister Brasil e Universo com 99% de chance de ser ganhador, segundo os organizadores do evento”, afirmou.

Paulo tem uma vida simples, cursa o 5º ano do Ensino Fundamental, é bastante estudioso, brinca muito e gosta de conversar com os amigos e com a família.

Suas expectativas para o futuro, de acordo com a mãe são: “seguir carreira de modelo, estudar e ser jogador de futebol e um grande homem”, afirmou.

Muito simpático, o menino só tem a agradecer. “Eu sou Paulo Poton e eu vim agradecer pelas coisas que vocês estão fazendo por mim. Muito obrigado pela oportunidade única e se Deus quiser, voltarei com notícias boas. Um beijo e obrigado”.