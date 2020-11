Na tarde da última quarta-feira, 4 de novembro, uma explosão em Village do Sol assustou os moradores. O depósito de fogos de artifício localizado no bairro pegou fogo e explodiu.

De acordo com quem passava por perto o barulho foi tão alto que muitos pensaram na possibilidade de queda de um avião. Imediatamente se espalhou uma nuvem de fumaça pelo local e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Quando o depósito foi localizado, o fogo já se alastrava pelo telhado e uma das paredes já havia caído. “Fizemos todo o trabalho de rescaldo, isolamos a área porque havia risco de explosão. Tivemos que fazer um combate mais defensivo, sem entrar no ambiente por causa do risco de explosão e queda de estrutura”, afirmou o Tenente Lins, do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Guarapari.

Mesmo com a proporção do incêndio, ninguém ficou ferido. O responsável pelo imóvel não estava no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio serão investigadas.