Por meio de comunicado nas redes sociais, o Multiplace Mais afirmou que não acontecerá o Festival de Verão Mais 2021. O festival de verão aconteceu por 20 anos, sem interrupções. É a primeira vez que a casa não terá shows no mês de janeiro.

Em comunicado, o estabelecimento de Guarapari declarou que “mediante incertezas, fica inviável produzir um festival de verão com tantos artistas e milhares de pessoas em tão pouco tempo”.

Diante dessa situação, foi informado também via rede social que, neste período, a boate de Guarapari passará por reformas nos ambientes, além da construção de um Roof Top de frente para o mar, no camarote 2. “Jamais ficaremos inertes e sem acreditar no nosso sonho, no nosso complexo de entretenimento, na imensa alegria de ver nossos clientes reunidos, celebrando a vida e curtindo nossos shows”, manifestou. “Estamos reformando […] para melhor atendê-los.”

Proibição. O Governo do Estado prorrogou a proibição de abertura de casas de shows, boates e estabelecimentos similares até o fim deste mês. As atividades, que estão proibidas desde março em todo o território capixaba, permaneceram suspensas após o governador Renato Casagrande assinar decreto em edição extra do Diário Oficial do Estado.

Permanecem duas exceções: a realização de shows, espetáculos teatrais, apresentações culturais e cinemas em formato drive-in;

e o funcionamento de cinemas, parques de diversão, teatros, feiras e circos de forma presencial, seguindo os devidos protocolos e podendo abrir com apenas 40% da capacidade total.