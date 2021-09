A Prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Saúde, trabalha para atender as necessidades de saúde dos piumenses. Nesse ponto, um dos investimentos feitos pela gestão tem sido na Farmácia Básica, que fornece de forma gratuita os medicamentos para os cidadãos.

A prefeitura tem se empenhado em compras para deixar a Farmácia Básica abastecida com os principais medicamentos, que visam promover a saúde do cidadão. Os medicamentos podem ser retirados de segunda a sexta, de 7h às 16h. A farmácia funciona na Avenida Beira Rio nº 185. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 3520-5373.

Além de buscar os medicamentos gratuitos, a população recebe orientações sobre o uso e as aplicações, através dos farmacêuticos do município. A coordenadora e farmacêutica, Gilmara da Silva Santos, explica que os medicamentos são atualizados semanalmente. Já são mais de 240 tipos de medicamentos. “Já temos um estoque bem abastecido e outros medicamentos estão chegando. É um trabalho constante para deixar nossa farmácia sempre com os principais remédios que a população necessita”, disse ela.