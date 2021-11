A Faculdade Pitágoras liberou mais de 100 cursos EAD para capacitação, com 80 horas de duração e destinados a profissionais que buscam qualificação profissional e melhoria contínua das atividades desempenhadas em suas funções. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 30 de novembro por meio do formulário online. Após a confirmação do acesso, as instruções para acompanhamento das aulas serão encaminhadas por e-mail em até 5 dias úteis. É permitida a inscrição em apenas um curso gratuito por CPF.

“Os nossos cursos oferecem uma alternativa gratuita para os profissionais impulsionarem ainda mais suas habilidades, carreiras e formações. Oferecemos mais de 100 cursos na plataforma, que já conta com mais de 30 mil pessoas cadastradas. É uma oportunidade única que possibilita o estudo sem sair de casa”, afirma Roberta Lino, coordenadora de Relacionamentos da Pitágoras.

Ao final do curso, o aluno fará uma avaliação virtual. Atingida a aprovação, o próprio aluno pode solicitar a expedição do certificado, que é emitido gratuitamente.

Serviços:

Inscrição: Acesse aqui o formulário Online

Período: Até 30 de novembro de 2021