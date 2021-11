Um dos nomes mais aguardados e esperados para se lançar na política de Guarapari e do Espírito Santo, não fará mais a sua estreia na vida pública. Conforme vinha sendo comentado nos bastidores, o empresário Rodolfo Mai confirmou ao portal27 que não pretende mais disputar uma vaga de deputado estadual.

Em entrevista exclusiva ao portal 27, ele disse que realmente pensou em disputar as eleições de 2022. “Nos últimos meses cogitei a possibilidade de ser candidato nas próximas eleições e vinha dialogando com diversos segmentos da sociedade sobre isso”, disse.

E com muita tranquilidade, conforme é do seu perfil, pontuou o que pensa da política. “Meu desejo na política era contribuir com o nosso Estado, em especial Guarapari e ajudar as pessoas que aqui residem. Entretanto, identifiquei que não conseguiria conciliar minha atividade profissional com a política e sinceramente nunca quis deixar de ser empreendedor e gestor, o que eu gosto de fazer”, afirmou.

Para Rodolfo, não é só através da política que se pode fazer mais pelas pessoas. “Durante essa caminhada, identifiquei que não preciso estar na política para ampliar a minha participação social em Guarapari e no Espírito Santo”, explicou.

Ele diz que vai continuar focado no que sempre fez. Tocar os seus negócios e ajudar as pessoas. “Sigo empreendendo e gerando emprego, renda e tributos nesse Estado e cidade que nasci e escolhi para viver. Herdei da minha família o dom de ajudar as pessoas e sigo ainda mais entusiasmado nessa missão”, disse.

Rodolfo espera que nas eleições de 2022 os eleitores escolham bons nomes. “Torço para que nosso povo escolha bons nomes para nos representar nas eleições do ano que vem e principalmente que esses escolhidos façam a diferença que tanto esperamos”, finalizou.