Guarapari voltou a registrar um problema já considerado recorrente, a falta de médicos nos plantões e na tenda da covid-19. Um morador da cidade procurou na manhã de hoje o Portal 27 para denunciar a situação, que inclusive foi alvo de fiscalização de alguns vereadores nas últimas semanas.

Segundo as reclamações, sem médicos na UPA e na tenda da covid-19, os moradores que precisam de auxílio são atendidos por enfermeiras e acabam voltando para casa sem remédios, receitas ou atendimento médico.

Problemas. Além disso, em contato com alguns vereadores que fiscalizaram os locais nas últimas semanas, foram encontrados outros problemas como a falta de remédios, falta de climatização adequada e o desânimo dos profissionais que trabalham por longos períodos e com baixa remuneração.

“Eu visitei a UPA 2 vezes, conversei com profissionais que trabalham no local e as informações eram as mesmas, não tem medicamentos, faltam médicos nos plantões, a remuneração está ruim, estão trabalhando muito e sem período de descanso, a climatização também não é adequada. Devido a isso eu fiz um ofício no Tribunal de Contas, no Ministério Público de Contas e no Ministério Público, informando o que está acontecendo”, disse o vereador Rodrigo Borges, um dos que fiscalizaram a UPA.

Já o vereador Max Júnior, outro que foi fiscalizar a UPA e a tenda da covid-19, constatou os mesmos problemas citados. “Fui no domingo e constatei que não havia médicos, não havia remédios e os servidores estavam desmotivados. Nós (vereadores) fomos mostrar a realidade de lá, inclusive queria parabenizar o prefeito que mandou um projeto de lei para dar um benefício aos servidores da UPA.”

Câmara vota amanhã projeto que concede auxílio para profissionais da UPA de Guarapari | Portal 27 – Notícias de Guarapari e região

Tentamos contato também com o vereador Denizart, que esteve na UPA ainda nesta manhã, quando novamente foi registrado o problema da falta de médicos, porém não obtivemos retorno.

O que diz a Prefeitura

Entramos em contato com a Prefeitura de Guarapari, responsável pela administração da UPA 24 Horas e da tenda da covid-19, questionando sobre os problemas de falta de médicos, remédios e outros. Obtivemos a seguinte resposta:

“A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a situação foi resolvida de forma transitória para atender a população, pois a médica que estaria de plantão hoje, comunicou que foi diagnosticada com Covid-19.

Vale lembrar que essa situação é vivenciada em vários municípios, pois além da carência de profissionais, temos enfrentado o adoecimento dos profissionais de saúde.

O remanejamento já está sendo feito e em breve a situação será normalizada. Na próxima semana será lançado um novo edital de processo seletivo para contratação de profissionais.

Recentemente foi aprovado, em assembleia, o aumento de 25% para a categoria médica do consórcio.

Pedimos a compreensão da população, pois a escala já está sendo planejada pelo consórcio responsável, para que isso não ocorra novamente.

No que diz respeito à climatização do anexo, o espaço dispõe de mais de 10 equipamentos de ar condicionado.

Não existe falta de medicamentos para pacientes internados na UPA. Para remédios receitados, mesmo diante da situação de pandemia da Covid-19, em que Estados e Municípios enfrentam dificuldades para conseguir comprar medicamentos e materiais hospitalares, Guarapari possui 87,15% de cobertura da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), ou seja, de 179 medicamentos da lista, o município possui 156 para atender a demanda da população.”