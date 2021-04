Os servidores da saúde que trabalham na UPA de Guarapari podem ter um novo motivador para continuarem desempenhando um papel importante na frente do combate ao vírus na pandemia. Será votado amanhã, na Câmara Municipal, um projeto de lei enviado pela prefeitura, que permite criar um auxílio emergencial para médicos, enfermeiros e outros servidores da UPA. Essa é uma reinvindicação dos servidores.

Frequência. Segundo o projeto de lei nº044/2021, terão direito ao benefício os profissionais de saúde efetivos, contratados e comissionados que estiverem em exercício na UPA 24 Horas, com frequência de 100% em suas escalas de trabalho e nos plantões presenciais de enfrentamento da pandemia no município.

De acordo com o documento, o auxílio será pago mensalmente aos servidores durante 90 dias, junto com a remuneração, com as gratificações e com os adicionais salariais a que tiverem direito. Em caso de agravamento ou de continuidade da pandemia, o poder executivo poderá prorrogar o pagamento por meio de decreto.

Segundo o projeto, o auxílio, porém, não incidirá sobre o 13º vencimento e férias, e também não será incorporado à remuneração dos servidores, não entrando na contribuição previdenciária.

Emenda propõe estender auxílio para todos os servidores da saúde

Uma emenda ao projeto de lei enviado pela Prefeitura também deve ser votado amanhã durante a sessão. Assinada pelos vereadores Rodrigo Borges, Izac Queiroz e Max Júnior, ela propões estender o auxílio para todos os servidores da saúde, não apenas aos da UPA.

“A prefeitura mandou um projeto de lei para dar um auxilio aos servidores da UPA, queria até parabenizar o prefeito por essa atitude, só que ele não contempla todos os médicos contratados, queremos todos contemplados, não só da Upa, mas todos os profissionais da saúde do município”, comentou o vereador Max, co-autor da emenda.

Contratação de mais médicos

Além disso, também será votado outro projeto de lei durante a sessão de amanhã, referente à contratação temporária de mais médicos para atenderem na UPA 24 Horas. Caso aprovado, a Prefeitura poderá abrir processo seletivo para contratar médicos que reforcem os plantões diurnos e noturnos do local.

O objetivo desta medida é reduzir a sobrecarga dos profissionais de saúde que atuam no atendimento e no tratamento de pacientes infectados pela covid-19, além de intensificar o combate à doença no município. De acordo com o projeto, as contratações terão validade pelo prazo determinado de 90 dias, mas de acordo com o interesse e a conveniência administrativa do serviço público, esses contratos poderão ser prorrogados.