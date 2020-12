A família do motoboy de Guarapari Bryan de Oliveira, que se acidentou em serviço no último sábado (05), está fazendo uma rifa para pagar as despesas médicas, incluindo cirurgia. Bryan tem 21 anos e trabalha em uma loja de produtos agrícolas. No contraturno, faz serviços de motoboy para um restaurante de comida japonesa.

O acidente. Por volta das 20h, Bryan estava a caminho para fazer uma entrega, às proximidades de uma casa de shows no bairro Jardim Boa Vista. Neste momento, o motoboy foi atingido por um carro. O motoboy teve fratura exposta no fêmur esquerdo.

Pessoas que estavam no local afirmaram que o condutor do veículo não deu seta, ao entrar na rua onde atingiu Bryan. “Na chegada da polícia, notaram que Bryan estava com os documentos em dia, mas o condutor do carro não estava [no local do acidente] e tinha CNH social vencida. Estava alcoolizado, segundo o boleim de ocorrência”, conta a prima do motoboy, Josiele Brandão.

UTI. Segundo familiares, Bryan foi operado à meia noite. A cirurgia acabou por volta das 8h. No momento, Bryan se encontra na UTI, aguardando até poder fazer o próximo procedimento cirúrgico e precisaria de mais 30 dias de internação. A família afirma que o condutor do carro do acidente está prestando assistência.

Rifa. A prima de Bryan, Josiele Brandão, tomou a iniciativa de fazer uma rifa para custear as despesas médicas do rapaz acidentado. “Ele é um menino trabalhador que ajuda os pais em tudo”, conta Josiele ao Portal 27. “Me prontifiquei a fazer a rifa em prol [do tratamento] do Bryan.”

A ação entre amigos custa 5 reais e sorteia duas cestas; uma de cosméticos e outra de chocolates. Para garantir sua rifa e concorrer ao prêmio, basta entrar em contato com Josiele no telefone 27 99737-1580.