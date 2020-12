Policiais Militares do 10º Batalhão recuperaram um veículo, realizaram apreensão de entorpecentes e simulacro de arma de fogo neste fim de semana, no município de Guarapari.

Sexta-feira. No dia 04, por volta das 21h, policiais militares prosseguiram ao bairro Itapebussu para averiguar denúncia de tráfico de entorpecentes. No local, as guarnições visualizaram dois indivíduos na entrada de um beco, que demonstraram nervosismo com a presença dos policiais. Realizada a abordagem e busca no ambiente foram localizadas 17 pedras de crack e 14 pinos de cocaína escondidos próximos aos abordados.

Por volta das 23h, policiais militares do 10º Batalhão recuperaram um veículo Chevrolet Prisma com restrição de furto/roubo no bairro Olaria.

Sábado. Na madrugada do dia 05, por volta de meia noite, policiais militares realizaram patrulhamento no bairro Santa Mônica e visualizaram aproximadamente dez indivíduos em atitude suspeita, que tentaram fugir quando avistaram a viatura.

A guarnição conseguiu abordar um indivíduo, de 21 anos, que estava com uma sacola em mãos, contendo 50 pinos de cocaína, 40 pedras de crack e 22 buchas de maconha. O abordado confirmou que estava no local para traficar e os indivíduos que correram seriam usuários que estavam ali esperando para comprar drogas e que havia escondido o restante do material em um terreno baldio próximo ao local da abordagem.

Com auxílio do cão policial Mike foi encontrada, enterrada no terreno, uma sacola contendo 495 pinos de cocaína, 150 pedras de crack e 100 buchas de maconha. Sendo o total de entorpecentes apreendidos na ação: 545 pinos de Cocaína, 190 pedras de crack e 122 buchas de maconha.

Por volta das 11h, durante patrulhamento preventivo em Muquiçaba, policiais militares avistaram um indivíduo, de 40 anos, da qual já era de conhecimento da guarnição que constava em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Ao ser abordado foi verificado a autenticidade do mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES por roubo. Durante a noite, por volta das 23h, militares do 10º Batalhão em patrulhamento no bairro Portal Club avistaram um indivíduo, de 23 anos, que ao perceber a presença policial arremessou objetos no chão. Realizada a abordagem e busca no ambiente foram localizados 52 pinos de cocaína e duas buchas de maconha.

Ainda por volta das 23h, militares em patrulhamento no bairro Muquiçaba avistaram um indivíduo, de 29 anos, em atitude suspeita. Realizada a abordagem foi encontrado em sua cintura um simulacro de pistola, idêntico a um armamento real.

Domingo. Por volta das 11h do dia 06, policiais militares em patrulhamento preventivo no bairro Centro, próximo ao Cais, quando visualizaram um adolescente, de 15 anos, em atitude suspeita e este jogou algo dentro de uma lixeira e saiu andando disfarçando. A guarnição realizou a abordagem e com o adolescente foi localizado 10 reais em notas trocadas, na lixeira foram localizadas 43 pedras de crack e uma bucha de maconha.

Na tarde de domingo, por volta das 16h, policiais militares em patrulhamento preventivo no bairro Centro próximos ao Cais, visualizaram um indivíduo de 69 anos em atitude suspeita jogando várias sacolinhas transparentes com pedras de crack no mar, realizada a abordagem e com ele foram localizados R$468,50 em notas trocadas. Próximo ao local estava uma adolescente de 15 anos e com ela foram encontrados R$10 reais, uma bucha de maconha e 10 pedras de crack em sacolas idênticas às jogadas no mar pelo outro abordado. Os detidos e os adolescentes apreendidos foram conduzidos para a Delegacia local juntamente com o veículo recuperado, os entorpecentes, o dinheiro e o simulacro de arma de fogo apreendidos.