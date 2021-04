Fernanda Mazzelli anotou mais 2 títulos na carreira, dona de inúmeras conquistas mundo afora, a lutadora de 32 anos brilhou no Sul-Americano No-Gi (sem quinomo) de Jiu-Jitsu que ocorreu no último fim de semana no Rio de Janeiro. Evento organizado pela CBJJ e IBJJF, a competição reuniu alguns dos maiores nomes da modalidade na América Latina.

Sem lutar em uma competição deste nível desde 2019, quando venceu o Vitória Open, a lutadora que é dona de 3 títulos mundiais não sentiu a pressão e fez bonito no torneio, apesar da ansiedade. “Acabo ficando muito ansiosa, sinto um frio na barriga, mas a gente tem que saber controlar. Quando voltei, ainda no estadual no Espírito Santo, me senti até um pouco estranha na primeira luta, mas depois que peguei o ritmo tudo acabou ficando mais fácil” declarou a faixa-preta que tem afiado a preparação física com Tony Bergamo e a arte suave com o coach Thiago Oliveira.

Atleta consagrada no cenário brasileiro e mundial, Fernanda Mazzelli retornou aos tatames em meados de março, quando competiu em uma das etapas do Estadual da FCJJE no Espírito Santo, na ocasião a atleta acabou ficando com o título no absoluto, fechando com a companheira de treinos Juliana Araújo, bicampeã brasileira de Jiu-Jitsu.

Orgulhosa do desempenho no Sul-Americano, onde levou o ouro tanto na categoria, quanto no absoluto, a lutadora pretende se manter ativa, para aumentar a coleção de medalhas, já extensa, em mais de 13 anos de carreira apenas como faixa-preta. “Fiquei muito feliz com o resultado no Sul-Americano, agora pretendo lutar todos os eventos possíveis, me manter mais ativa no cenário e disputar tanto torneios locais, quanto os de maior repercussão no Brasil”

Campeã mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta em 3 oportunidades, Fernanda foi a primeira mulher a vencer o torneio em 3 diferentes categorias. A lutadora ainda soma no currículo 12 títulos do Campeonato Brasileiro da CBJJ e 2 títulos mundiais sem kimono.