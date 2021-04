Os idosos acima dos 70 anos e profissionais da saúde que chegaram mais tarde nos pontos de vacinação do município de Guarapari para tomar a segunda dose da vacina não encontraram o imunizante. A prefeitura confirmou que as doses no município acabaram e por isso a vacinação terá que ser suspensa nesta quarta-feira.

De acordo com o comunicado emitido pela prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece à população que houve uma significativa diminuição no envio de doses da vacina CoronaVac, distribuídas aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde. Por isso, nesta terça-feira (27) em alguns locais de aplicação da segunda dose todas as senhas foram distribuídas e algumas pessoas ficaram sem o imunizante porque não há mais vacina reserva.

Nesta quarta-feira (28) a vacinação de segunda dose estará suspensa, pois o município terá que aguardar a chegada de novo lote de D2.

O motivo dessa demora para chegada das novas doses de CoronaVac, segundo a prefeitura, é a falta de insumos no Instituto Butantan, para a produção da vacina. O Ministério da Saúde comunicou que a produção deverá ser restabelecido nas próximas semanas. Diante disso, a disponibilidade do imunizante para a segunda dose deve diminuir nos próximos dias. Contudo, assim que novas doses estiverem disponíveis no município o esquema de vacinação deverá ser completado.

A prefeitura informou ainda que de acordo com a nota do Ministério da Saúde, o intervalo de 28 dias entre primeira e segunda dose da CoronaVac não afeta a resposta imunológica.