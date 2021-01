A Secretaria Estadual de Turismo (Setur) realizou, na tarde desta quinta-feira (14), a reunião de posse dos novos integrantes e a eleição do presidente do Conselho Estadual de Turismo (Contures). A nova composição inclui representantes de sete órgãos do Poder Executivo estadual, representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), das regiões turísticas e das entidades representativas do segmento.

Caráter consultivo. O Conselho Estadual de Turismo é um órgão colegiado de caráter consultivo, em nível de direção superior, integrante da estrutura organizacional da Setur. A integração das Secretarias, dos órgãos do Poder Executivo estadual e do Sistema S requalifica o Conselho Estadual de Turismo. “A nova composição torna o conselho ainda mais forte, reunindo representantes não só do segmento, mas de secretarias e órgãos que atuam diretamente no setor”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.

Novo presidente. Fernando Otávio Campos Silva foi eleito presidente do Contures, com mandato de dois anos. Ele é vice-presidente Financeiro da Federações das Indústrias do Espírito Santo (Findes), representante do segmento da indústria no Contures e empresário da hotelaria no município de Guarapari. “Conto com a colaboração de todos. Estamos aqui para conduzir com bom senso a decisão da maioria”, enfatizou Campos Silva.

Com a nova composição, a partir de agora, o Contures conta com a participação de representantes das secretarias de Desenvolvimento (Sedes), da Fazenda (Sefaz), da Cultura (Secult), do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes).

Além dessas secretarias e órgãos, tem acento representantes dos Sebrae, Senac e Senar, Instâncias de Governança das Regiões Turísticas e representantes do segmento das agências de viagem, meios de hospedagem, bares e restaurantes, eventos, transportes turísticos, trabalhadores de turismo, imprensa especializada em turismo, comércio, Conventions & Visitors Bureau e a indústria.