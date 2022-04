Policiais Civis prenderam, na tarde da última quarta-feira (20), um homem de 23 anos, durante uma audiência realizada no município de Rio Bananal. A prisão ocorreu por solicitação do juiz e do membro do Ministério Público, após ser constatado que o homem convivia maritalmente com uma adolescente de 13 anos.

“A Lei é bem clara neste sentido, manter relações sexuais com criança ou adolescente, do sexo feminino ou masculino, com menos de 14 anos de idade é crime, estupro de vulnerável, com pena de 08 a 15 anos de cadeia”, informou o titular da DP de Rio Bananal, delegado Fabrício Lucindo.

Conduzido para a Delegacia Regional de Linhares, o homem confessou que convivia com a adolescente como marido e mulher. Após o interrogatório, o homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde permanece à disposição da Justiça.

Já a adolescente de 13 anos foi reintegrada à família, porém vai responder por fato análogo ao crime de desacato e resistência, visto que no momento da prisão do homem com quem vivia maritalmente, acabou ofendendo com palavras o juiz, o promotor, as conselheiras tutelares e os policiais.