Fim de semana em Alfredo Chaves tem Arraiá e Festa do Agricultor

O fim de semana promete ser de muita movimentação, cultura e tradição em Alfredo Chaves. Entre os dias 29 e 31 de maio, o município recebe dois grandes eventos: o tradicional Arraiá da Pestalozzi, na sede urbana, e a IV Festa do Agricultor, na comunidade rural de São Roque de Maravilha. Ambos os eventos têm entrada gratuita e são voltados para toda a família.

Sexta-feira. A programação começa nesta sexta-feira (29), a partir das 19h, com o Arraiá da Pestalozzi. Realizada na sede da instituição, no Centro, a festa junina terá comidas típicas, brincadeiras e shows ao vivo com Luciano Lemy e Lili Sanfoneiro. Além de promover a integração comunitária, o evento é uma oportunidade de apoiar as ações de inclusão social desenvolvidas pela Pestalozzi no município.

Sábado e Domingo. No sábado (30) e no domingo (31), as atenções se voltam para o interior, na comunidade de São Roque de Maravilha, que sedia a IV Festa do Agricultor. O evento celebra a produção local com exposição de produtos agrícolas, serviço de cantina e o famoso concurso do “tamanho da linguiça”.

Confira os destaques da programação no interior:

Sábado (30): 18h30 – Celebração religiosa com a comunidade de Matilde

Domingo (31): 08h30 – Torneio de futebol de famílias

12h00 – Almoço comunitário

13h00 – Tradicional torneio de mora

16h00 – Sorteio de rifa beneficente no valor de R$ 6 mil

Encerramento: Show com o cantor Luan Fardin