Governo do ES amplia campanha e libera vacina contra a Influenza para toda a população

A partir deste sábado (30), a vacinação contra a gripe (influenza) estará liberada para toda a população capixaba acima dos 6 meses de idade. A medida foi aprovada pela Secretaria da Saúde (Sesa) por meio da Resolução CIB Nº 103/2026. O objetivo é conter o avanço dos vírus respiratórios com a chegada dos meses mais frios. A ampliação da campanha seguirá enquanto durarem os estoques nas mais de 700 salas de vacinação do Espírito Santo.

Urgência na cobertura. Iniciada nacionalmente em 28 de março, a campanha focava inicialmente nos grupos prioritários (idosos, crianças menores de 6 anos e gestantes), cuja meta de cobertura estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90%. No entanto, a adesão no estado está baixa:

Cobertura total atual: 38,93% (582.830 doses aplicadas até o momento).

38,93% (582.830 doses aplicadas até o momento). Crianças (6 meses a menores de 6 anos): 35,10%.

35,10%. Idosos (60 anos ou mais): 39,34%.

39,34%. Gestantes: 53,54%.

A Sesa orienta que os moradores fiquem atentos aos canais oficiais de seus municípios para conferir os horários e locais de atendimento das salas de vacina.

Alerta: 15 dos 17 mortos não eram vacinados. O avanço das doenças respiratórias preocupa as autoridades de saúde. Até meados de maio, o Espírito Santo registrou 138 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por Influenza, resultando em 17 mortes — a grande maioria (70,5%) em idosos. O dado mais alarmante divulgado pela vigilância estadual aponta que 15 das 17 pessoas que morreram por complicações da gripe neste ano não tinham tomado a vacina.

Além da Influenza, os boletins epidemiológicos mais recentes apontam um aumento na circulação de outros agentes sazonais, como o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Rinovírus e o SARS-CoV-2 (Covid-19).

Vacina atualizada. A Sesa reforça a necessidade de se vacinar mesmo para quem tomou a dose no ano anterior. A vacina distribuída em 2026 é trivalente e foi atualizada para proteger contra as três cepas do vírus que mais circulam no país atualmente: A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09, A/Singapura/GP20238/2024 (H3N2) e B/Áustria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria)