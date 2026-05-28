Com calendário esportivo em alta, Prefeitura de Guarapari garante veículo de resgate para torneios

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sel), recebeu uma ambulância dedicada exclusivamente ao suporte e atendimento médico em eventos esportivos da cidade. O veículo também dará suporte a atividades escolares e ações promovidas pela administração municipal, trazendo mais segurança para atletas, organizadores e o público.

Demanda atendida. A aquisição atende a um pedido do prefeito Rodrigo Borges e do secretário de Esportes, Lennon Monjardim, motivado pelo crescimento expressivo das competições no município. “Era algo muito esperado por todos nós. Somente no último ano, realizamos mais de 70 eventos esportivos em Guarapari. Esse veículo chega em um momento crucial para dar tranquilidade a quem compete e a quem assiste”, destacou o secretário.

Reaproveitamento. O veículo, que integrava a antiga frota do Samu, foi totalmente revitalizado por meio de um programa de reaproveitamento do Governo do Estado. Segundo o deputado estadual Tyago Hoffmann, a iniciativa evita o desperdício de dinheiro público: o veículo passou por revisão elétrica, hidráulica e mecânica geral, teve pneus e componentes desgastados trocados e agora está pronto para atuar em deslocamentos locais e suporte de arena. O deputado estadual Zé Preto também celebrou a entrega, reforçando que a conquista é fruto da união de esforços entre a prefeitura, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado para fortalecer a infraestrutura esportiva e de saúde em Guarapari.