Parceria com a Amazon para aeroporto de cargas pode impulsionar economia de Guarapari

Guarapari pode se consolidar como um novo polo na logística nacional. O município avança nas tratativas para a implantação de um aeroporto voltado ao transporte de cargas e operações executivas, um projeto que conta com discussões para uma possível parceria com a gigante do e-commerce Amazon. Para o setor empresarial local, a iniciativa traz grande expectativa de geração de emprego e renda, embora seja tratada com cautela.

A avaliação é de Marcelan Couto, diretor de gestão pública da associação empresarial Guarapari em Ação (GEA). Segundo ele, o empresariado vê com bons olhos qualquer investimento capaz de movimentar a economia, mas pondera que o projeto ainda carece de formalização documental. “Quando esse projeto vier realmente à tona, nós vamos levar em consideração a questão do impacto ambiental, se realmente é viável ou não. Não é só trazer um investimento desse tamanho para o município, é preciso ser um investimento sustentável”, destaca Couto.

Tratativas e Plano Diretor. A Prefeitura de Guarapari confirmou que mantém as discussões para a viabilização do novo aeroporto. O projeto já possui um Plano Diretor aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) desde 2015, e os desdobramentos seguem em análise junto aos órgãos competentes.

Caso seja confirmado e considerado viável, o aeroporto de cargas deve se somar a outras iniciativas estratégicas da região, como o ParkLog Sul Capixaba. Anunciado pelo Governo do Estado, esse projeto vizinho prevê a criação de um ecossistema integrado de logística, energia e indústria, inspirado no modelo já implantado em Aracruz.

P otencial logístico de Guarapari. Embora Guarapari seja amplamente conhecida pela força de seu turismo, o fortalecimento do setor logístico é visto como uma saída crucial para os desafios socioeconômicos do município, que historicamente sofre com uma das menores rendas per capita do Espírito Santo. “Temos uma veia logística muito grande e, se bem explorada, isso pode trazer muitos benefícios para o município”, conclui o diretor da GEA, apontando que a localização da cidade é altamente estratégica para o setor de transportes e distribuição.