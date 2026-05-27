Alerta de novidade: Corrida temática do Popeye chega ao Espírito Santo em junho

Os apaixonados por corrida de rua e cultura pop já têm um encontro marcado no Espírito Santo. Em junho, o estado recebe pela primeira vez a Corrida do Popeye, um evento oficial que promete unir o esporte a uma experiência imersiva e temática inspirada no marinheiro mais famoso do mundo.

O evento foi projetado para ir muito além de uma competição tradicional de atletismo. Os participantes contarão com uma estrutura totalmente personalizada, kits exclusivos com a identidade visual do personagem e interações que resgatam o universo clássico do desenho animado, incluindo referências à icônica Olívia Palito e, claro, ao famoso espinafre.

Para atletas e famílias. A proposta da Corrida do Popeye é ser um evento democrático, atraindo desde corredores experientes que buscam novos desafios até famílias e iniciantes que desejam uma manhã de lazer diferenciada. A organização do evento aposta no apelo nostálgico e no incentivo aos hábitos saudáveis, marcas registradas do personagem, para movimentar o calendário esportivo capixaba.

Informações detalhadas sobre o local exato da prova, distâncias dos percursos, valores de inscrição e o cronograma completo de retirada dos kits serão divulgadas nos próximos dias pela organização.