Após dias de altas temperaturas que têm afetado diversas regiões do Brasil, incluindo o Espírito Santo, a previsão aponta para uma mudança climática significativa com a chegada do outono nesta semana.

Segundo informações da Climatempo, a nova estação tem início oficialmente à 0h06 desta quarta-feira (20), e promete trazer uma diminuição nas temperaturas, juntamente com a possibilidade de temporais devido à chegada de uma nova frente fria.

De acordo com a Climatempo, a passagem da frente fria resultará no fim do período de bloqueio atmosférico e em uma grande entrada de umidade, o que deverá ocasionar o surgimento de mais nuvens de chuva. Na sexta-feira (22), o Espírito Santo estará em alerta para possíveis temporais e baixas temperaturas.

Cidades mais quentes. A sensação de calor tem sido particularmente intensa para os moradores de duas cidades do Estado: Marilândia e Ecoporanga. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dois municípios ficaram entre os mais quentes do Brasil nesta segunda-feira (18).

Marilândia alcançou a segunda colocação, com os termômetros atingindo 38,6 °C, enquanto Ecoporanga ficou em terceiro lugar, registrando uma máxima de 38,1 °C. Ambas as cidades estão atrás apenas de Pão de Açúcar, em Alagoas, onde a temperatura máxima alcançou 38,8 °C às 15h.