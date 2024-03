Na manhã da última quinta-feira (14), a Frente Parlamentar em Defesa da Construção da EF-118 e Porto Central, presidida pelo deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), juntamente com a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, realizou uma visita técnica à Vale, para conhecer o projeto da Ferrovia EF-118, que ligará o município de Vitória ao Rio de Janeiro.

A visita foi para acompanhar, especialmente, as ações de implementação do Ramal Anchieta, primeira parte da EF-118, que compreende o trecho entre Santa Leopoldina e Anchieta.

“Entendendo a importância desse ramal para a economia do Espírito Santo, em especial da região Sul […] Nosso objetivo é unir esforços com intuito de interagir com a Vale, entender em que pé o projeto está […]”, explicou.

Hoffmann, que é um assíduo defensor da pauta do turismo, frisou a importância do ramal para o cenário do turismo capixaba, especialmente na região Sul do Estado, e também para a fomentação da economia e geração de emprego e renda, visto que serão aproximadamente 1.500 empregos gerados diretamente pelo projeto.

“Nós criamos essa frente parlamentar para acompanhar as ações da Vale e do Governo do Estado na construção desse ramal ferroviário, sabendo da sua importância para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento da região Sul do Estado”, finalizou.