O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), realizará um atendimento exclusivo e direcionado a questões relacionadas aos planos de saúde. Este evento acontecerá na sede do Procon-ES, situada na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória, desta quarta-feira (08) até sexta-feira (10).

Agendamento. Para ser atendido no Mutirão da Saúde, é obrigatório o agendamento prévio por meio do site www.agenda.es.gov.br. Também é essencial a apresentação dos documentos pessoais, como Carteira de Identidade, CPF, carteira do plano de saúde e o contrato, caso tenha.

Essa é uma oportunidade para resolver pendências relacionadas à dificuldade de agendamento de consultas médicas, exames e cirurgias, negativas de atendimento, reajustes e para obter orientações especializadas sobre contratos, coberturas, direitos e deveres das operadoras de planos de saúde.

A diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, contou que os Procons têm enfrentado repetidos casos de desrespeito aos direitos dos consumidores que utilizam planos de saúde, incluindo situações de descredenciamento, recusas de atendimento e considerável lentidão no suporte prestado ao consumidor.

“A saúde é o bem mais precioso do consumidor e não podemos aceitar qualquer desrespeito aos seus direitos fundamentais e às leis em vigor”, enfatizou Letícia Nogueira.

Serviço:

Mutirão da Saúde

Data: 08 até 10 de novembro (quarta-feira até sexta-feira)

Horário: 09 às 17 horas

Local: O Procon-ES está situado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória.

Atendimentos: Os atendimentos devem ser agendados, obrigatoriamente, pelo site www.agenda.es.gov.br

Documentos: É obrigatória a apresentação dos documentos pessoais, como Carteira de Identidade, CPF e carteira do plano de saúde.