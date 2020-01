O Subsecretário Estadual de Turismo, Gedson Merízio, vai assumir como secretário durante as férias do secretário titular, Dorval Uliana. A condução de Gedson no comando da pasta deve ser publicada na segunda-feira (27).

Ao Portal 27 Gedson disse que nada muda, pois a gestão da Secretaria Estadual de Turismo é feita de uma forma bem coesa e organizada, seguindo os princípios do turismo idealizados pelo próprio secretário Dorval e pelo governador Renato Casagrande.

De acordo com Gedson, o turismo é um setor importante no Estado. “Nosso trabalho continua focado em desenvolver o turismo capixaba. O turismo é um setor importante que gera emprego e renda a ajuda a economia capixaba”, disse.

Ainda segundo ele, uma das prioridades no momento é com relação as chuvas. “Sabemos que vivemos um momento delicado, com as situações das chuvas, mas nós como governo e com a união de diversas entidades, estamos fazendo todo o possível para ajudar as áreas atingidas, que são áreas importantes para o turismo e para a economia do nosso Estado”, finalizou.