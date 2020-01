Mesmo após a chuva que devastou Iconha na última sexta-feira (17), uma imagem de Nossa Senhora de Fátima permaneceu intacta na casa da família Figueira Pinto. Essa mesma residência foi destruída pelas intensas chuvas. A família perdeu tudo, incluindo o carro. Os poucos objetos ainda restantes estão cobertos de lama.

A repercussão do caso chegou à rádio do Vaticano, que publicou o caso na última quinta-feira (22) no site oficial da sede da Igreja Católica Apostólica Romana, o Vatican News.