Após disputar a eleição em Guarapari obtendo 10.485 votos, o ex-vereador Gedson Merízio (PSB) começa a definir o seu futuro. Ele que antes da eleição ocupava o cargo de Subsecretário Estadual de Turismo, afirma que deve voltar ao governo.

Volta ao governo. De acordo com ele “O que há de certo é o meu retorno para o governo do Estado. Nós vamos aguardar esse mês para ver qual vai ser a melhor decisão a ser tomada pelo governo. Eu estou pronto mais uma vez para poder atender o governador, naquilo que for preciso, para a gente poder construir e trabalhar a construção do Estado, mas de uma forma especial, a nossa região sul e o município de Guarapari em particular”, explicou.

Deputado. Com a vitória do deputado Euclério Sampaio em Cariacica, a vaga fica com PSB, através do deputado Freitas que é o primeiro suplente da coligação. Gedson é o segundo suplente. Caso o deputado Bruno Lamas (PSB), que também disputou a eleição de prefeito na Serra e perdeu, aceite ser secretário estadual de trabalho novamente, Gedson pode assumir a vaga como deputado.

Parceria com a prefeitura. Perguntado sobre essa possibilidade de assumir um mandato de deputado, ele explicou. “Se isso acontecer não tenha dúvida nenhuma que Guarapari e a nossa região sai ganhando, porque a gente consegue fazer uma atração de investimentos, a gente restabelece a relação com a prefeitura para poder de fato, estar trazendo os investimentos que Guarapari tanto precisa e necessita, para poder trabalharmos a geração de empregos e renda. Estou preparado, para que isso, se vier acontecer, nós consigamos fazer essa atração desses investimentos para nossa região e para Guarapari junto com a prefeitura”, finalizou.