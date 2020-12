A 9ª edição da Exponoivas Guarapari, foi realizada nesta quinta-feira (1), no Guará Eventos. Participaram do evento 40 fornecedores de diversas áreas do setor de festas. Eles surpreenderam o público com seus estandes cheios de ideias e novidades.

O evento foi realizado seguindo todos os protocolos de segurança para prevenção da covid-19. A coordenadora do evento Marinete Miranda explica que o evento foi adiado por duas vezes por conta da pandemia.

Ela destaca que o setor de festas foi um dos mais afetados neste ano e por isso a realização da Exponoivas é motivo para celebrar.

“É muito emocionante conseguir realizar esse evento que já se transformou em tradição em Guarapari, em um ano tão difícil como esse. Agradecemos muito aos fornecedores que acreditam e confiaram o nosso trabalho. Temos fé em dias melhores!”, destacou a coordenadora.

A diretora do Exponoivas Ivete Magalhães, conta que foi um grande desafio para equipe organizadora, que não mediu esforços no planejamento e execução do evento.

“Todo esforço foi compensado quando você reconhece um mercado carente de trabalho e de recuperação da auto estima, se movimentando para fazer que tudo aconteça e produza frutos. Sim, é possível realizar eventos seguindo os protocolos e obter sucesso”, enfatiza a diretora.

A realização do evento é considerado por todos os envolvidos como uma vitória e oportunidade de mostrar que apesar das dificuldades, o setor continua desenvolvendo ideias, com novidades e com expectativa de realizar lindos eventos.

Para Liliana Brambati, da Bebel Caseiros, que participou do evento pela primeira vez, foi uma grande oportunidade para apresentar os seus produtos a um público diversificado.

“Eu estou muito feliz, as expectativas foram superadas, as pessoas conheceram o nosso trabalho e acredito que teremos muitos frutos desse evento. Com toda certeza vamos participar sempre!”, ressalta Liliana.

A Cerimolista Munique Maximilli, explicou que o Exponoivas é uma vitrine para todos os fornecedores, “hoje eu pude apresentar o meu trabalho a número muito expressivo de pessoas, não teria essa oportunidade de outra forma. Sem dúvida vale muito a pena participar”.

Segundo Renan Alves, da Foto na Mão, que participa do evento há anos, a Exponoivas é uma grande oportunidade para os participantes conhecerem novos fornecedores, as novidades do mercado e tirarem dúvidas sobre as festas. “Trabalhar com festa de casamento, é lidar com os sonhos. É muito legal ver o entusiasmo dos noivos com as possibilidades que apresentamos”, conclui.

O tradicional desfile foi o ponto alto do evento, os vestidos de noiva, festa e ternos encantaram o público presente. A apresentação de dança do Studio LA, animou e divertiu o público com suas coreografias.

Além de movimentar o setor de eventos, a Exponoivas também arrecadou cerca de 200 quilos de alimentos para duas instituições sociais de Guarapari.

Por Bruna Miranda