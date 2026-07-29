Circuito Mundial de Surfe estará de volta a Guarapari com etapa do QS 4.000 em setembro

O Espírito Santo voltará a ser o centro das atenções do surfe internacional. A World Surf League (WSL) confirmou para os dias 4, 5 e 6 de setembro a realização da etapa do Qualifying Series (QS) 4.000, que será sediada em Guarapari.

Esta é a segunda vez que o Estado recebe uma competição oficial da entidade. A primeira edição ocorreu em novembro de 2025, quando o evento atraiu cerca de 30 mil pessoas à Praia do Ulé, também em Guarapari. O pico deve ser mantido como sede para a disputa deste ano.

O que está em jogo na etapa do QS 4.000

O Qualifying Series (QS) funciona como a porta de entrada para a divisão de acesso do Circuito Mundial. Os melhores colocados no ranking avançam para o Challenger Series (CS), que, por sua vez, define os atletas que sobem para o Championship Tour (CT), a elite mundial da modalidade.

A disputa em águas capixabas vai somar 4 mil pontos na pontuação do ranking sul-americano da WSL, sendo fundamental na corrida classificatória dos atletas para o Challenger Series.

Relembre a primeira edição em solo capixaba

A estreia do Espírito Santo no calendário da WSL foi marcada pelo domínio da catarinense Laura Raupp e do potiguar Jadson André, que faturaram os títulos das categorias feminina e masculina em 2025.

Na decisão do feminino, Laura Raupp, de 19 anos, superou a cearense Silvana Lima, de 41 anos, referência história do surfe nacional. Já na chave masculina, a experiência de Jadson André, de 35 anos, prevaleceu sobre o paulista Rodrigo Saldanha, de 21 anos, em uma grande final entre gerações.