A dinastia Petri que há anos domina Anchieta já tem o seu adversário definido. O jovem vereador Geovane Meneguelle (PSD), foi o escolhido pelo grupo popular denominado “Frente Única” para enfrentar o poder dos Petri nas eleições de Anchieta.

Conforme anunciado em fevereiro, os pré-candidatos à prefeitura, os vereadores Alexandre Assad (PRB) e Geovane Meneguelle (PSD) e o empresário Rodrigo Semedo (PP), em conjunto, ainda, com os partidos PSL, CIDADANIA, REDE, PTB, PRTB, AVANTE e Patriotas, decidiram se unir em frente única de oposição.

Representante. Agora o grupo decidiu: Geovane Meneguelle vai ser o candidato representante do projeto para disputar as eleições 2020 concorrendo ao cargo de prefeito do município de Anchieta. Para o vereador Alexandre Assad, a iniciativa é de extrema importância para Anchieta.

“Depois de conversar com o partido, lideranças e apoiadores, firmamos o entendimento de que Anchieta precisa dessa união e chegamos à conclusão de que Geovane Meneguelle deve liderar esse projeto” disse o vereador.

Futuro. Rodrigo Semedo frisou sua preocupação com o futuro da cidade e disse que “Geovane terá todo o apoio dos partidos para construir um plano de governo que atenda os anseios da população, melhorando a precariedade da saúde e da educação e, ainda, voltado para o desenvolvimento da cidade, a fim de gerar emprego e renda” afirmou.

União. Por fim, Geovane Meneguelle agradeceu os apoiadores e afirmou estar preparado para representar o grupo: “Agradeço imensamente aos partidos, lideranças, apoiadores e de forma especial aos colegas Alexandre Assad e Rodrigo Semedo, pela confiança depositada na minha pessoa. Juntos, vamos iniciar um diálogo com a população para construir um plano de governo que de fato proporcione a melhoria da qualidade de vida dos anchietenses”.

Projeto. O vereador destacou ainda, que até o momento o grupo soma dez partidos, contudo, novas adesões já foram solicitadas e estão em fase de conversas. Além disso, comprometeu-se em buscar mais lideranças e apoiadores para ampliar o projeto que pretende inovar nas eleições 2020.