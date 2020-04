O deputado federal Ted Conti protocolou nesta segunda-feira, 30, proposta de Lei para que o Fundo Eleitoral, recurso utilizado para o financiamento das campanhas em âmbitos municipal, estadual e federal, seja revertido para ações de combate ao Coronavirus.

“A rápida propagação do vírus exige de nós, poder público, ações urgentes. Uma situação como essa na área da saúde provoca um substancial aumento de gastos, tanto para o combate e prevenção, quanto para amenizar os efeitos econômicos resultantes das medidas de isolamento social”, explica o deputado.

Com o avanço do Coronavírus no Brasil e no mundo, que segundo especialistas deve se estender por meses, o deputado se posiciona de forma a que todos os esforços devam ser realizados para atender a população.

“Uma eleição além de envolver recursos públicos, necessita de muitas reuniões, convenções e contatos com os eleitores, o que neste momento coloca a saúde de todos em risco. Além disso, existem os prazos de filiações e formações de chapas de vereadores, por exemplo, que deveriam acontecer até o início de abril, mas que devido a crise na saúde pública no Brasil, não deve acontecer neste período. Estou me posicionando a favor do adiamento das eleições municipais e da aplicação do fundo eleitoral na Saúde. Nesta hora, todos os esforços tem que ser no combate ao vírus dessa grave epidemia”, diz o deputado.