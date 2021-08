O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta terça-feira (24), a realização de concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). A previsão é que sejam ofertadas 60 vagas, com oportunidades para Ensinos Médio, Técnico e Superior. As remunerações iniciais variam de R$ 1.889,72 para Nível Médio até R$ 5.416,56 para Nível Superior, mais R$ 300,00 de auxílio alimentação.

“Estamos anunciando o concurso para o Iema com 60 vagas. A sociedade exige cada vez mais ações na área ambiental e necessitamos ter um órgão organizado e preparado. Assumimos o governo com o Iema desestruturado e estamos fazendo, desde então, essa reestruturação e dando ao órgão condições de prestar um bom serviço à sociedade capixaba. Sabemos que decisões rápidas de proteção ao meio ambiente são muito importantes para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado”, destacou o governador Casagrande.

O diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza, ressaltou a importância de reposição do quadro de servidores da autarquia. “Desde 2007, o Iema não tem concurso público. Quero registrar e agradecer o apoio que o governador tem dado à questão ambiental no Estado, em especial ao Iema, apoiando nossos projetos estratégicos. Esse concurso é fundamental na recomposição de cerca de 25% do nosso quadro e para a oxigenação, combinando experiência dos servidores atuais com a energia dos novos servidores”, afirmou.

Há oportunidades para Ensinos Médio, Técnico e Superior, com vagas para graduados em Ciências Sociais, Agronomia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Geologia, Oceanografia, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Zootecnia, Medicina Veterinária, Assistência Social, Psicologia, Engenharia Produção, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação e Ciências Econômicas.

Após a autorização do governador, os próximos passos serão a constituição da comissão do concurso e contratação da banca para realização do certame.