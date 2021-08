O Governo do Estado do Espírito Santo abriu, nesta terça-feira (17), as inscrições para 6.120 vagas em cursos do Qualificar ES. Com esta oferta, o programa de qualificação profissional gratuita, que antes era ofertado presencialmente em 20 municípios, agora passa a beneficiar moradores de 40 cidades capixabas.

A ação é coordenada pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). “Esta era uma meta bem ambiciosa a ser atingida, considerando que nos cursos presenciais temos o desafio de montar equipe docente local e todo o suporte necessário para a estruturação e o funcionamento de polos de ensino do Qualificar ES em cada município. Com muito empenho da equipe e contando com parcerias locais e prefeituras, conseguimos viabilizar essa importante construção de oportunidades para os capixabas”, explicou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.

O secretário destacou ainda a importância da educação e da qualificação profissional para o Governo do Estado. “Mais do que uma meta cumprida, duplicar a abrangência do Qualificar ES demonstra claramente o comprometimento do governador Renato Casagrande com a geração de oportunidades aos capixabas por meio do ensino. Muito mais do que ofertar vagas em cursos profissionalizantes e preparar os capixabas para o mercado de trabalho, esta é também uma importante ação de fomento ao empreendedorismo, à geração de renda e, inclusive, um passo extremamente primordial na recuperação do nosso Estado no pós-pandemia”, completou Hoffmann.

As oportunidades estão distribuídas em dois editais: um com 4.550 vagas, 46 cursos em 40 municípios diferentes para o público geral (Edital 014/2021) e outro com 1.570 vagas exclusivas para mulheres de 37 cidades capixabas, em 23 cursos diferentes (Edital 015/2021).

Para concorrer às vagas da oferta geral, é preciso ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; residir no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado. No caso dos cursos da área de saúde, a idade mínima necessária é de 18 anos.

Mulheres. As vagas exclusivas para mulheres são ofertadas por meio de uma parceria entre o programas Qualificar ES e o Programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

As inscrições já estão abertas no site www.qualificar.es.gov.br e seguem até o dia 31 de agosto. Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.

Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.

Os resultados de todas as vagas serão divulgados no dia 20 de setembro no site do programa Qualificar ES e as aulas terão início na última semana de setembro, conforme cronogramas, horários e locais descritos nos editais. Os encontros presenciais respeitarão todas as medidas de distanciamento social, sempre em atenção ao Mapa de Risco Covid-19, do Governo do Estado.

QUALIFICAR ES PRESENCIAL GERAL

Oferta em GUARAPARI

– VAGAS: 620 vagas em Guarapari

– 16 cursos diferentes, com cargas horárias de 90h (noturnos) a 120 h (matutinos e vespertinos).

– 28 turmas em 10 polos de ensino.

CURSOS:

1 CUIDADOR DE IDOSOS (Edital: Maior de 18 anos) 2 CUIDADOR INFANTIL (Edital: Maior de 18 anos) 3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Edital: Maior de 18 anos) 4 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS 6 EMPREENDEDORISMO: CRIANDO E PLANEJANDO NEGÓCIOS 7 CONFEITARIA 8 PANIFICAÇÃO 9 PREPARAÇÃO DE SALGADOS 10 MAQUIAGEM 11 DESIGN DE SOBRANCELHAS 12 ALMOXARIFE 13 OPERADOR DE CAIXA 14 BERÇARISTA (Edital: Maior de 18 anos) 15 ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR 16 ATENDIMENTO AO CLIENTE

Inscrições: de 17/08/2021 à 31/08/2021

Resultado: 20/09/2021

Início dos cursos: 27/09/2021