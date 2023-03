Um sábado com mistério em Guarapari. Câmeras de segurança registraram em vídeo um homem de moto carregando um corpo e deixando ao lado de uma estrada, por volta das 5h30 da manhã de hoje (25).

O corpo ainda não foi identificado. O fato aconteceu no bairro Adalberto Simão Nader. A Polícia Militar informou que foi acionada por uma pessoa que informou que havia um homem ferido e desacordado na garupa do veículo.

Encontro de cadáver. Já a Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que aguardará o resultado dos exames.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para exame cadavérico, que mostrará a causa da morte. Um jovem que passava pelo local na hora do fato, gravou um vídeo, bastante assustado e contando tudo que viu. “Estou em choque”, disse ele contando o caso. O homem que deixou o corpo no chão e foi até ele dizendo para ele que “ele não tinha visto nada”, disse o jovem no vídeo.