O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, na tarde desta sexta-feira (06), a Ordem de Serviço para início das obras de construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Irmã Terezinha Godoy de Almeida, no município de Anchieta.

Segurança. Casagrande também anunciou medidas na área de segurança pública, com a inserção da Guarda Civil Municipal na execução das ações da Patrulha Maria da Penha, que visa a proteção de mulheres com histórico de violência doméstica.

A unidade de ensino será construída com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). O Estado vai repassar R$ 5,5 milhões ao Município para a execução das obras.

Estrutura. A EMEF terá 11 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, sala multiuso, cozinha, refeitório, pátio coberto, áreas administrativas, auditório, sala de música, sala de dança e quadra poliesportiva coberta com arquibancada. Haverá a ampliação de 240 vagas, totalizando 660 crianças atendidas.

“Essa é mais uma importante parceria entre o Governo do Estado e os municípios. Teremos aqui uma escola moderna, formando cidadãos e cidadãs respeitosos que possam ter oportunidades por meio da educação. Queremos que o Espírito Santo avance na qualidade de ensino, de mãos dadas com os municípios. Investir na educação é também contribuir com a redução da violência”, afirmou o governador.

Investimentos. O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou a importância do investimento na área. “O Governo segue fazendo anúncios de grandes investimentos em todas as áreas, mas a educação tem uma atenção especial – e um fundo dedicado especificamente para isso, o Funpaes. Somente aqui em Anchieta já foram destinados R$ 4,3 milhões e agora mais R$ 5,5 milhões para a construção da EMEF Irmã Terezinha Godoy de Almeida”, completou.

“Quando o governador vem ao município a gente fica feliz, pois sabe que vem investimento para nossa cidade. O governador que está aqui hoje é um novo governador, que assumiu agora em 2023 e está muito empolgado. Levamos para o governador Casagrande a necessidade de uma nova escola e estamos hoje já dando ordem de serviço para início das obras”, relatou o prefeito de Anchieta, Fabricio Petri.