A jornalista e apresentadora Aline Layber, um dos rostos mais conhecidos da imprensa de Guarapari inicia o ano de 2023 com muito trabalho e grandes novidades. Pois lança sua na cidade natal, a coparticipação no livro “Histórias memoráveis, pessoas que decidiram triunfar”, contribuindo com a escrita do primeiro capítulo no tema “Envergo, mas não quebro”, que será lançado neste sábado (07), a partir das 13h na loja Quatro Estações, no Centro, em uma tarde de autógrafos.

O livro já foi lançado em São Paulo, em dezembro, mas todos os 30 autores selecionados irão lançar em suas cidades de origem. “Tive o prazer de ser a única selecionada do Espirito Santo a ser coautora do livro e no meu tema escolhido, conto com riqueza de detalhes, muitos desafios e superação que tive na vida, sobretudo a partir de 2019”, explica Aline.

Carreira. Ela conta que em 2004 iniciou sua faculdade de jornalismo. “Porém no terceiro período tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para cursar relações públicas, então migrei e conquistei meu diploma em 2008. Nos caminhos da comunicação, trabalhei na TV Guarapari por 4 anos. Mas em 2014 foi no entretenimento que eu me encontrei, me apaixonei verdadeiramente e fazia o que gostava, pois desde criança sonhava com as telas”, diz.

Neste caminho de jornalismo e entretenimento ela nunca esqueceu de um desejo. “Num dos vários desafios e tarefas da faculdade, fomos agraciados com uma palestra motivacional e na época, eu grávida, me encantei com o conteúdo e com o impacto que o palestrante pôde proporcionar em sua mensagem, e decidi ser palestrante”, afirmou.

Adiado. Era o momento de desafios. “Um acontecimento particular em 2019 me afastou de tudo que eu desejava, porém numa igreja em Guarapari o pastor fez uma revelação “A partir de hoje quem conta sua história para mundo sou eu”, e com isso me perguntava se estava preparada para novos caminhos, pois além da pandemia, muitos furacões eu sobrevivi. Na verdade, a queda me fortaleceu”, conta a jornalista.

Reinventar. Chegou a hora então de lutar pelo seu sonho. “Decidi então parar e procurar o melhor momento para realizar meu sonho e iniciei uma fase de pesquisas de como ser palestrante. Fiz cursos, assisti palestras e tive o privilégio de abraçar as oportunidades que foram surgindo. Fui para São Paulo, convidada a participar do maior evento de palestrantes do Brasil e lá pude contar minha história de vida e a entender que ali começava minha nova história’, detalha ela.

Internacional. E tudo isso, levou Aline a caminhos internacionais. “Esse evento que estive em São Paulo me abriram muitas outras portas. Fui convidada a palestrar no Congresso Internacional Plano Perfeito em Lisboa, Portugal com o tema – Superando desafios, consolidando novos resultados! – E foi incrível, uma experiência única”, conta.

Agradecimentos e lições. A agora palestrante e escritora, deixa seus agradecimentos para os que passam por provações. “Agradeço imensamente a Deus por tudo que vivi. Aos meus familiares e verdadeiros amigos. A todos eles, tenho muita gratidão. E não poderia deixar de ressaltar que nada e nem ninguém é capaz de te parar, a não ser Deus. De destruir o sonho que tem dentro de você, se ele realmente é real. Continue. Por alguns momentos, achei que estava tudo acabado, de fato, perdi muitas coisas, mas em contrapartida, ganhei muito mais”, disse.

Ela ressalta a importância de alguns desafios na vida. “As pessoas más não tinham ideia do que faziam quando me expulsaram da minha zona de conforto direto para o meu destino, o meu propósito. Hoje, além de profissional da comunicação, sou palestrante internacional, escritora e mentora. Olha o que me tornei’’, comenta.

Ainda de acordo com ela é preciso acreditar em si mesmo. “Independentemente do que falarem de você, ou fizerem, você é extraordinário e capaz de superar todos os seus desafios e vencer todas as dificuldades, basta acreditar em duas coisas: Deus e você mesmo. Me superei diante das críticas, difamações e calúnias”, desabafa a jornalista.

2023. Aline finaliza falando dos seus planos para 2023. “Diante de toda essa reviravolta em minha vida, ainda com a certeza das promessas do Senhor para mim e tudo que Deus planejou e escreveu para mim, está se concretizando. Então para o ano de 2023 pretendo me dedicar a dar continuidade as palestras e mentorias especializadas e já tem livro novo a caminho”, finaliza Aline.

