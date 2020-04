O governador Renato Casagrande (PSB), anunciou no começo da noite de hoje (18) a flexibilização do comercio em 72 municípios capixabas. Esses municípios poderão voltar com os serviços dos comércios, mas deverão seguir algumas regras.

Estão de fora dessa decisão de liberação, apenas os municípios da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica) e Alfredo Chaves, onde permanecem valendo as medidas anunciadas anteriormente em virtude de serem os municípios onde se concentram 87% dos casos.

“Temos que achar um caminho para conviver com o vírus. Tem aí um trabalho para achar um ponto de equilíbrio entre salvar vidas e salvar empregos. Temos como prioridade salvar vidas”, disse o governador durante sua transmissão ao vivo de suas redes sociais.

Risco moderado. Guarapari foi classificada como risco moderado e está entre os municípios que podem liberar o comércio seguindo as regras de prevenção. O horário de funcionamento dos comércios passa a ser de 10 às 16 horas, e todos os funcionários deverão usar obrigatoriamente máscaras, sendo mantida a recomendação para os clientes.

Fiscalização. O governo pretende acompanhar a fiscalização das cidades e tudo pode mudar de acordo com a evolução do vírus. “Damos orientação aos municípios, é um trabalho do Estado com os municípios. Vamos aperfeiçoar a fiscalização do comércio para aplicar o isolamento, não interação entre as pessoas.

Segunda. Casagrande tem uma reunião com os prefeitos hoje as 19h para explicar as novas ações. O decreto com todas essas decisões anunciadas pelo governador Renato Casagrande serão publicados amanhã (19) no diário oficial do Estado. Esse decreto começa a valer a partir de segunda (20).