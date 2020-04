Na manhã de ontem (17), no escritório do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari (Sindicig), houve a solenidade de posse da nova Diretoria para o biênio 2020/2022. Assumiu a presidência do Sindicig o empresário Rodolfo Mai e o vice-presidente é Nilo Carlos Severgnine (Carlinhos Grande Rio). Devido à pandemia do Covid-19, a formalização de posse foi realizada por videoconferência.

Para o novo presidente do Sindicato, é com o sentimento de total responsabilidade que assume a presidência. “Temos ciência dos desafios que vamos encontrar, devido a instabilidade do mercado por conta da pandemia do coronavírus. Mas nossa categoria é unida e não vamos medir esforços para buscar alternativas, afim de resolver de forma coerente os desafios que vamos encontrar”. Compartilhou o presidente eleito por unanimidade.

Ainda de acordo com Rodolfo, o Sindicato da Construção Civil de Guarapari, é responsável por pelo menos 50% de arrecadação dos impostos do município. “Portanto, somos um dos maiores geradores de renda de Guarapari, seguido do comércio, bem como o maior gerador de empregos diretos e indiretos em nossa cidade, o que contribui para a economia da cidade, além da contribuição social”, complementou Rodolfo.

Já o Vice Presidente Carlinhos, destacou: “A entidade visa a união pra que todos possam estar trabalhando de uma forma melhor, discutindo junto aos órgãos, o que é melhor para o setor e entender que o Sindicato, realmente é o maior empregador do município.”

Despedida. Fernando Otávio Campos esteve à frente da presidência do Sindicato pelo período de 8 anos e se despede, destacando sua contribuição com o desenvolvimento da categoria, reforçando também, a importância da união com os associados.

Presidente. Rodolfo Mai é casado, tem 37 anos, pai de três filhos, empresário no segmento da construção.

História. O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari foi fundado em novembro de 1993, com sede e foro na cidade de Guarapari. O objetivo da entidade é a união organizada da categoria para a atuação, defesa e representatividade junto aos poderes públicos, associações, entidades e da sociedade Guarapariense.

