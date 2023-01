O vereador Dito Xaréu e o prefeito Edson Magalhães fizeram uma reunião na tarde desta terça-feira (24), com técnicos da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan),Márcio Machado Bedim e Rosiane Oliosi Ramos.

Na pauta estavam melhorias na rede de esgotamento sanitário do município de Guarapari. Representantes das secretarias de obras e meio ambiente também participaram. As demandas de fiscalização também foram discutidas.

Ligações clandestinas. Conforme o Secretário Breno Ramos, as ações de fiscalização serão estreitadas e vão continuar acontecendo em conjunto com Cesan, nas regiões dos balneários, no combate a ligações clandestinas de esgoto nas redes pluviais do município. A Cesan vai concluir a rede de esgoto que vem sendo implantada na região de Nova Guarapari, Peracanga e Bacutia. Os mesmos serviços estão sendo planejados para região norte.

Respostas positivas. O vereador Dito Xaréu falou do saldo positivo da reunião. “Reunião importante para a nossa cidade. Essa reunião teve a finalidade de falarmos sobre os esgotos, o trabalho da Cesan em nosso município, principalmente na nossa área de Meaípe, Condados, Porto Grande, Bacutia, Peracanga, Guaibura (Grande Meaípe). Saímos de lá com respostas positivas, felizes com os próximos passos, e sempre em busca de melhorias para nossa cidade e toda a população. Agradecer também a iniciativa do Prefeito, a presença de todos nessa reunião de extrema importância e seguimos em busca do melhor”, disse o vereador.