Em pronunciamento nesta segunda-feira (14), o secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes anunciou que serão intensificadas as fiscalizações em boates, festas e shows. O secretário fez um apelo à população que faça denúncias dessas atividades que promovem aglomerações e, por consequência, uma maior disseminação da Covid-19.

“Iremos intensificar a fiscalização sobre essas atividades que estão suspensas sob força de decreto do governador nesse período. Entendemos que todo movimento de indisciplina social deverá ser rechaçado por parte da sociedade”, afirmou o secretário.

Durante o mesmo pronunciamento, Fernandes pediu que moradores de cidades classificadas como risco moderado e alto não saiam de casa após as 20h e durante finais de semana. “Recomendo explicitamente que todos os municípios que estão em risco moderado e alto que as pessoas não saiam de casa a partir das 20h”, indicou Nésio. “Que todos façamos um pacto de não interação social para todas as atividades não essenciais noturnas e que preservemos os finais de semana para ficarmos em casa e não participar de qualquer atividade que gere aglomeração social”, completa o secretário.