A casa de shows P12 Parador Internacional, que seria inaugurada em Guarapari neste verão, anunciou que irá adiar o lançamento. Conforme nota divulgada via redes sociais, o P12 Parador Internacional não realizará eventos, respeitando os decretos do Governo do Estado e da Prefeitura de Guarapari.

View this post on Instagram A post shared by P12 Guarapari 🌴 (@p12guaraparioficial)

O motivo da postergação do lançamento é a prevenção da disseminação da Covid-19. O empreendimento é uma franquia da P12 Jurerê de Florianópolis, Santa Catarina. Em Guarapari, o espaço possui 50 mil metros quadrados de área, com capacidade para 15 mil pessoas.