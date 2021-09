O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), publicou, no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (10), a Portaria nº 216-R, que autoriza o repasse de R$ 4.887.000,00 para os Conselhos de Escola adquirirem pacotes de dados móveis e Pen Modem, acessório que permite ao aluno o acesso à internet.

A ação faz parte do Programa de Inovação Educação Conectada e beneficiará 117 escolas e mais de oito mil estudantes da Rede Estadual.

Confira o documento na íntegra.