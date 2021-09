O vereador Rodrigo Borges entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para propor parceria, a fim de que seja instituído um ponto de doação de sangue em Guarapari. A solicitação pelo ponto já é de longa data no Estado, uma vez que a região não apresenta muitas unidades de coleta de sangue para doação.

Resposta. A Sesa afirmou que existe, sim, interesse em instalar um posto de atendimento na Cidade Saúde, e que já foi encaminhado Parecer Teórico ao Hemoes. No documento, é ressaltado o potencial de captação de doadores na região e que o aumento do número de leitos SUS no estado certamente demandaria doações de sangue. O Centro, inclusive, assegurou que elaboraria proposta para análise e propor parceria entre a Prefeitura de Guarapari e a Sesa.

“Fiz uma pesquisa e apontei, à Secretaria de Estado da Saúde, que existem muitos Hemoes no norte do Estado e perguntei por que aqui não teria condição de instalar nenhum”, explicou Rodrigo à redação do Portal 27. “Conseguimos um parecer técnico favorável do Hemoes, afunilando em uma parceria com a Prefeitura pra poder colocar uma unidade aqui nos moldes do que existe hoje na Serra.”

O vereador está otimista diante da documentação encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde. “Encaminhamos um ofício ao prefeito para que ele avalie e encaminhe para a parceria com o governo”, afirmou Rodrigo. “Ao mesmo tempo fizemos uma indicação e pedimos apoio dos membros do legislativo municipal para a proposta ganhar força e podermos dar uma solução satisfatória a sociedade sobre esse problema.”

Prefeitura. Em resposta ao Portal 27, a Prefeitura Municipal de Guarapari afirmou: “A Secretaria de Saúde (Semsa) informa que a solicitação de instalação Hemoes está sendo analisada pelo município.”